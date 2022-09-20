"ТомскРТС" в следующие два года потратит почти 15 миллионов рублей на уборку помещений

"ТомскРТС" потратит почти 15 миллионов рублей на уборку помещений Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На сайте госзакупок размещен лот на уборку производственных и служебных помещений компании "ТомскРТС" в 2023-2024 гг. Об этом сообщает "АиФ-Томск".

За уборку своих помещений в следующие два года компания готова заплатить 14 731 552 рубля. Для сравнения, похожую сумму "ТомскРТС" потратил на ремонт котельной по адресу Водяная, 80. Лот размещен на сайте 5 сентября.

Отметим, что ранее компания объявила ряд закупок, связанных с ремонтом теплосетей. В частности, 31 января состоялась закупка на 84,5 миллиона рублей по восстановлению асфальта после проведенных работ. В июле к этим средствам добавились еще 20 миллионов рублей на восстановление благоустройства. На строительство новых теплосетей компания объявляла закупку в мае 2022 года, ее сумма составила более 12 миллионов рублей.

Кроме того, 9 сентября "ТомскРТС" подала заявку на услуги по производству и размещению рекламы на сумму 2,35 миллиона рублей.

Напомним, отопление в домах жителей Томска начали включать с 15 сентября.