Ремонт улицы Льва Толстого в Томске составит около 12 миллионов рублей

Ремонтные работы завершатся в конце октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэрия Томска сообщает об утверждении подрядной организации, которая займется ремонтом улицы Л.Толстого. Муниципальный контракт заключен на сумму порядка 12 миллионов рублей.

"Специалисты подрядчика отремонтируют ул. Л. Толстого от пр. Фрунзе до ул. Сибирская на площади более 5800 кв. м", - говорится в сообщении.

Проезжую часть отремонтируют до конца октября.

Уточняется, что на состояние ремонтируемой дороги жители города жаловались в социальных сетях, так, на улице Льва Толстого горожане заметили двухметровую яму на проезжей части.