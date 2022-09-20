Томичи в августе стали тратить больше

Оборот розничной торговли в Томской области вырос на 200 миллионов рублей по сравнению с июлем Фото: Ксения Высотина

Томскстат опубликовал данные об обороте розничной торговли за август 2022 года. В прошедшем месяце томичи потратили 20033,6 млн рублей — против 19808,6 млн рублей за июль. При этом, по данным Росстата, цены на товары в России продолжали падать: в среднем в каждую из недель августа дефляция составила 0,13%.

По сравнению с августом 2021 года оборот розничной торговли в 2022 году в сопоставимых ценах сократился на 0,7%. При этом оборот за период с января по август по-прежнему больше прошлогоднего на 6,2% — 160501,8 млн рублей.

В структуре оборота розничной торговли продолжила расти доля непродовольственных товаров — с 51,6% в июле и 51,2% в июне до 52,1% в августе. Остальные 47,9% приходятся на продукты пищевой промышленности и табачные изделия.

По данным Томскстата, в Томской области в августе были отмечены самые низкие цены на сливочное масло в Западно-Сибирском округе.