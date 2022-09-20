В Томске 75-летней пенсионерке помогли вернуться домой

Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске сотрудники Росгвардии нашли 75-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина уехала из поселка в центр города по своим делам и не смогла самостоятельно отыскать обратную дорогу, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

"В дневное время на улице Ленина к росгвардейцам за помощью обратилась замерзшая пенсионерка. В процессе общения с женщиной выяснилось, что она покинула свое жилище, находящееся в отдаленном микрорайоне, и направилась в центр города за покупками, а после не смогла самостоятельно найти дорогу домой, так как не помнит адрес своего проживания. Также стало известно, что с собой у нее нет сотового телефона, а контактами родственников она не владеет", - говорится в сообщении.

В Росгвардии рассказали, что сотрудники вневедомственной охраны согрел пожилую томичку в патрульном автомобиле, и, установив адрес ее проживания, благополучно доставил домой.