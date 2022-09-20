В томских медцентрах могут проколоть уши ребенку с 6 месяцев

В услуге могут отказать, если у ребенка будет слишком маленькая мочка уха Фото: Иван Макеев

Многие родители прокалывают детям уши в раннем возрасте. Корреспондент "МК в Томске" связался с медицинскими центрами города и выяснил, пациентам какого возраста они готовы проколоть уши.

Оказывающие подобную услугу центры в Томске готовы проколоть детям уши возрасте от шести месяцев. Кроме того, родителям в услуге могут отказать, если мастер посчитает, что у ребенка слишком маленькая мочка уха.

Сегодня томичи могут проколоть уши, вставив различные украшения. Начиная с классических "гвоздиков" и заканчивая сложными проколами внутри уха.

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