Два жилых дома горели в Чаинском районе Томской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Коломинские Гривы Чаинского района Томской области 19 сентября горел брусовый жилой дом с пристройкой, сообщает пресс-служба МЧС России региона. Общая площадь пожара — 140 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 10:29 утра, спустя три минуты на место прибыло первое подразделение. Горела тесовая веранда, пристроенная к дому. Пожар был ликвидирован к 11:24. В результате пожара обрушилась крыша веранды, стены обгорели внутри и снаружи, также обгорели часть крыши и стена жилого дома снаружи. Предварительной причиной пожара называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, следующей ночью в соседнем селе Ермиловка сгорел неиспользуемый бревенчатый дом с верандой на площади 35 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

По информации МЧС, в обоих пожарах никто не пострадал.

Читайте также: В 12 районах Томской области 20-23 сентября сохранится высокая пожароопасность