В 12 районах Томской области 20-23 сентября сохранится высокая пожароопасность

Предупреждают о 4 классе пожароопасности
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В официальном Telegram-канале "МЧС Томск" появилось предупреждение о высоком уровне пожароопасности в нескольких районах Томской области.
"4 класс пожарной опасности установится в следующих районах области: Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кожевниковский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский, Томский и Чаинский", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.