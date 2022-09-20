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Общество20 сентября 2022 3:40

В 12 районах Томской области 20-23 сентября сохранится высокая пожароопасность

Предупреждают о 4 классе пожароопасности
Алёна ГОЛЕВА
Предупреждают о 4 классе пожароопасности

Предупреждают о 4 классе пожароопасности

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В официальном Telegram-канале "МЧС Томск" появилось предупреждение о высоком уровне пожароопасности в нескольких районах Томской области.

"4 класс пожарной опасности установится в следующих районах области: Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кожевниковский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский, Томский и Чаинский", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.