С томской ДСК сняли 59-миллионный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Решение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа может быть обжаловано в Верховном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа Томской области в г. Тюмень оставил в силе решение нижестоящих судов об отмене штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой на томского застройщика ООО "СМУ ТДСК", как стало известно из материалов дела, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

В марте 2021 года региональное отделение ФАС наложило на ТДСК штраф в размере 59 млн рублей за якобы сговор с администрацией Кожевниковского района при заключении контракта на строительство детского сада — ООО было единственным участником электронного аукциона. Районная администрация не согласилась с решением и оспорила его в Арбитражном суде Томской области, который в марте 2022 года признал его недействительным.

Согласно материалам дела, антимонопольный орган не предоставил бесспорных доказательств, подтверждающих факты договоренности администрации Кожевниковского района и ООО "СМУ ТДСК" относительно участия в торгах, а суждение о создании преимущественных условий во время проведения аукциона являлось оценочным и не содержало достаточных доказательств нарушения антимонопольного законодательства.

Постановление окружного Арбитражного суда может быть обжаловано в Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации до 15 ноября.

Напомним, в июле этого года прокуратура области инициировала проверку в отношении ТДСК на предмет законности сноса деревьев в районе строительства микрорайона "Супервосток" раньше срока.