В Богашево Томской области произошло ДТП

Пострадавший доставлен в больницу. Фото: Telegram-канал ОГБУ "ТО ПСС".

В официальном Telegram-канале ОГБУ "ТО ПСС" сообщается о дорожно-транспортном происшествии с участием одного автомобиля.

Согласно сообщению, в селе Богашево на улице Мира легковая машина наехала на электрическую опору, затем столкнулась с металлическим забором.

"Прибывшие на место спасатели провели осмотр места происшествия и деблокировали водителя автомобиля с помощью ГАСИ (Гидравлический Аварийно спасательный инструмент), после совместно с сотрудниками пожарной охраны, уложили пострадавшего на носилки - щит и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщает ОГБУ "ТО ПСС" .

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