Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 1:23

В Томске во вторник ожидается +18 и без осадков

В области прогнозируют небольшое потепление
Кирилл Гостев
В Томске во вторник ожидается +18 и без осадков

В Томске во вторник ожидается +18 и без осадков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 20 сентября не будет осадков, а столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В городе во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура — 16-18 градусов тепла. Ветер юго-западный, скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Томской области не исключены дожди, в особенности на северо-востоке региона, утром туманы. Ветер юго-западный скоростью 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Столбик термометра покажет от 15 до 20 градусов тепла.