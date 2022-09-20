В Томске во вторник ожидается +18 и без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске 20 сентября не будет осадков, а столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла, сообщает гидрометцентр региона.

В городе во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура — 16-18 градусов тепла. Ветер юго-западный, скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Томской области не исключены дожди, в особенности на северо-востоке региона, утром туманы. Ветер юго-западный скоростью 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. Столбик термометра покажет от 15 до 20 градусов тепла.