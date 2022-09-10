ЕР: Республики Донбасса примут участие в реализации спортивного проекта "Zа самбо"

В 70 регионах страны при поддержке партии «Единая Россия» реализуется проект «Самбо – в школу». Организаторы планируют вывести его на федеральный уровень с учетом новых регионов Донбасса и освобожденных территорий. Фото: "Единая Россия"

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», проект «Za самбо» планируется реализовать более чем в 5 000 залов по всей стране, а также на Донбассе и освобожденных территориях: от школьных площадок до Дворцов спорта. Данную информацию озвучил Андрей Турчак, секретарь Генсовета ЕР (он возглавил общественный совет «Za самбо»), на ВКС по реализации нового партпроекта, запущенного в июле 2022 года.

Популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо – вот основные цели «Za самбо». При поддержке партии в 70 регионах нашей страны реализуется проект «Самбо - в школу». Всероссийская федерация самбо и Федерация самбо ДНР под эгидой ЕР заключили соглашение о его запуске в учебных заведениях ДНР. Проектом предусмотрено обучение детей и тренеров, обеспечение спортинвентарем и шефство над школами.

фото

- Партийный проект активно развивается в регионах страны. Тем не менее, мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем его на более масштабный, федеральный уровень, с учетом новых регионов Донбасса, освобожденных территорий, - заявил, в частности, Андрей Турчак.

Планы по активному участию в реализации проекта «Zа самбо» подтвердил Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики.

- Для ДНР важно участие в таких проектах наряду со всеми регионами Российской Федерации, - подчеркнул он.

Для популяризации самбо в рамках партпроекта и его активного внедрения в школах должен быть проработан стандарт начальной спортивной подготовки с 7 лет. Помимо того, «Единая Россия» предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.

- Нужно с Министерством просвещения обратить особое внимание на возможность реализации образовательных программ по модулям самбо не только в рамках внеурочной деятельности, но и в формате третьего часа физкультуры. Это масштабная площадка интеграции вопросов здоровья, безопасности, патриотизма, гражданственности и других вопросов воспитания. Предлагаем включить проект в социально значимые мероприятия и проработать вопрос об утверждении долгосрочной образовательной спортивной программы на период 2023 - 2030 годов, - сказал Сергей Елисеев, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо. Он особо отметил, что в ближайшее время пройдут встречи со всеми претендентами на должности координаторов проекта «Zа самбо» в регионах.

- Отберем действительно самых проверенных, достойных, заинтересованных в развитии самбо людей. После утверждения региональных координаторов проработаем комплексную программу по нашему проекту. Она будет включать, в том числе, проведение региональных соревнований. И, конечно, выступление спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, - добавил Елисеев.

Подпись к фото с детьми в спортзале:

В 70 регионах страны при поддержке партии «Единая Россия» реализуется проект «Самбо – в школу». Организаторы планируют вывести его на федеральный уровень с учетом новых регионов Донбасса и освобожденных территорий.

Подпись к фото с заседания ВКС:

На ВКС по реализации нового партийного проекта «Za самбо» обсуждались актуальные для регионов вопросы, касающиеся развития популярного вида спорта на местах.

Фото предоставлены службой по связям с общественностью партии «Единая Россия».