Полиция ищет двух подозреваемых в ограблении магазина одежды женщин

Кражи произошли летом этого года Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Жительница Томска 21 июля около 10:40 минут украла из магазина по адресу проспект Фрунзе 92г косметику общей стоимостью три тысячи рублей. Вторая кража другой томичкой произошла 26 августа примерно в 14:00. Женщина, находясь в магазине по адресу улица Нахановича, 10в совершила кражу женской куртки на сумму четыре тысячи рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что томские полицейские разыскивают двух женщин, похитивших товар без его оплаты.

"Если Вы обладаете какой-либо информацией о личности подозреваемых лиц или способной помочь в раскрытии преступлений – обращайтесь в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска или по телефонам 8-952-183-83-98, 8-952-888-55-50, 8-988-089-86-46, а также 02 или 102 (с мобильного)", - пишет пресс-служба.

Ранее писали, в Томске задержали похитителя женской сумки с продуктами.