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Общество4 сентября 2022 4:36

В Томске пройдет забег в поддержку бездомных животных

Томичи могут поучаствовать в традиционном «Мохнатом кроссе» 11 сентября
Софья Сибрикова
Фото: сообщество ВКонтакте "Мохнатый кросс/Томск"

Фото: сообщество ВКонтакте "Мохнатый кросс/Томск"

В следующее воскресенье, 11 сентября, в Томске в Михайловской роще пройдет благотворительный забег «Мохнатый кросс». Все средства, которые пожертвуют участники забега, пойдут на помощь кошкам и собакам, которые пострадали при несчастных случаях, от жестокости людей и тем, кто находится в пункте передержки.

Пробежать дистанцию можно со своим питомцем или подать заявку от семьи, компании друзей или организации на сайте кросса. Регистрация участников продлится до 7 сентября.

О подробностях и условиях забега читайте в официальной группе мероприятия ВКонтакте.