В Томске пройдет забег в поддержку бездомных животных

Фото: сообщество ВКонтакте "Мохнатый кросс/Томск"

В следующее воскресенье, 11 сентября, в Томске в Михайловской роще пройдет благотворительный забег «Мохнатый кросс». Все средства, которые пожертвуют участники забега, пойдут на помощь кошкам и собакам, которые пострадали при несчастных случаях, от жестокости людей и тем, кто находится в пункте передержки.

Пробежать дистанцию можно со своим питомцем или подать заявку от семьи, компании друзей или организации на сайте кросса. Регистрация участников продлится до 7 сентября.

О подробностях и условиях забега читайте в официальной группе мероприятия ВКонтакте.