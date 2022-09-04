В Томске ищут 10-летнего мальчика в светло-голубых кедах

Фото: отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Пропал Лях Николай, 10 лет (2012 г.р.), — сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». 3 сентября мальчик ушел на прогулку и до сих пор не вернулся домой.

Отряд объявил сбор волонтеров на ул. Клюева, д. 20, во дворе между домами 18 и 20. Штаб работает 4 сентября с 10:00.

Николай был одет в серо-синий спортивный костюм, красная футболка и светло-голубые кеды.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, сообщайте по телефону круглосуточной горячей линии отряда: 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный.

До сих пор в Томской области не могут найти пенсионера из села Тогур. Его поиски начались 30 августа.