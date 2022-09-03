Томичам напомнили о возможной задержке движения маршруток 4 сентября

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В Томске местным жителям напомнили о возможной задержке движения маршруток 4 сентября. Это связано с шествием сотрудников и студентов НИ ТПУ, сообщает пресс-служба мэрии.

"Задержка автобусов муниципальных и межмуниципальных маршрутов №№ 4, 19, 26, 29, 30/33, 53, 118, 130, 309, 442 и 443 при движении по ул. Учебной, ул. Нахимова, ул. Вершинина, проезду Вершинина, ул. Ф. Лыткина, ул. 19 Гв. Дивизии может составить от 5 до 10 минут", - говорится в сообщении.

В администрации также уточнили, что задержка транспорта возможна с 12.00 до 14.00 часов.

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