Жители села Малая Михайловка просят администрацию вернуть остановку на Корниловском повороте

Фото: Ксения Высотина

В Томской области в селе Малая Михайловка просят администрацию вернуть остановку на Корниловском повороте. Сельчане вынуждены 40 минут добираться до остановки, сообщают очевидцы в соцсетях.

Доброе утро. Просто крик души . Я прошу, верните, пожалуйста, остановку на Корниловском повороте для маршрута 130-60 до поселка Светлого. Мы с семьей проживаем в деревне Малая Михайловка. Больница в Светлом, сад там же, работа тоже в Светлом и чтобы туда доехать, нужно с ребенком идти на остановку Новомихайловка 40 минут. Ладно еще в хорошую погоду, но в дождь или в морозы время уходит еще больше", - пишет томика в "Регион-70".

В комментариях под обращением женщины собралось много людей, которые также требуют вернуть остановку.