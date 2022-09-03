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Общество3 сентября 2022 7:00

В Томске за 8 месяцев полицейскими выявлено более 12 тысяч факта нарушения правил парковки

Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

За 8 месяцев 2022 года в Томске полицейскими выявлено более 12 тысяч факта нарушения правил парковки. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За 8 месяцев текущего года в городе Томске к административной ответственности по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ привлечено 624 водителя. На территории Томской области к ответственности привлечено 1232 водителя", - говорится в сообщении.

В УМВД добавили, что оставляя автомобиль в неразрешенном для парковки месте, владельцы транспортных средств создают препятствия на дороге другим участникам дорожного движения. Относясь безответственно к правилам, которые предписывает установленный знак, водители повышают риск возникновения ДТП.