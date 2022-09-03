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Общество3 сентября 2022 4:40

Томская полиция задержала мошенника родом из Кемерово

Потерпевший хотел приобрести в интернете комплект летних колес на автомобиль «Ланд Крузер Прадо»
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Томская полиция задержала мошенника из Кемерово. Потерпевший хотел приобрести в интернете комплект летних колес на автомобиль «Ланд Крузер Прадо», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска в июне 2022 года поступило заявление от местного жителя по факту хищения денежных средств", - говорится в сообщении.

В УМВД рассказали, как полицейские задержали 38-летнего жителя города Кемерово, который сознался в содеянном.

Уточняется, что потерпевший решил приобрести в интернете комплект летних колес на автомобиль «Ланд Крузер Прадо». На одной и популярных Интернет-площадок он нашел объявление, после чего перевел продавцу около 50 тысяч рублей, однако продавец перестал выходить на связь.

Следователи возбудили уголовное дело.