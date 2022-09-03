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Общество3 сентября 2022 5:00

В Томске с 3 по 5 сентября ожидается высокий класс пожароопасности

Томичей призывают соблюдать мери безопасности
Ксения Высотина

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске с субботы по понедельник, 3-5 сентября, ожидается высокий класс пожароопасности. Жителей города и региона призывают соблюдать мери безопасности, сообщает мэрия.

"По информации Томского ЦГМС с 3 по 5 сентября на территории Томска ожидается высокий четвертый класс пожарной опасности". - говорится в сообщении.

В администрации также добавили, что горожанам необходимо соблюдать мери безопасности и не разводить открытый огонь.

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