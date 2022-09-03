Жители Томска больше всего инвестируют свои деньги в добычу полезных ископаемых

Организации сами финансировали инвестиции в основной капитал в 69,8% случаев, привлеченные средства составили 30,2%. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Томске местные жители больше всего инвестируют свои деньги в добычу полезных ископаемых. За первое полугодие 2022 года на развитие экономики и социальной сферы направлено 41,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Томскстата.

«Основной объем инвестиций – 32,2 млн рублей (76,8%) освоили организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства», - говорится в сообщении.

Добавляется, что организации сами финансировали инвестиции в основной капитал в 69,8% случаев, привлеченные средства составили 30,2%. Эксперты также отмечают, что небольшая доля в привлеченных средствах приходилась на средства вышестоящих организаций (38,7%). Далее следуют бюджетные средства, включающие поступления из бюджетов всех уровней (31,3%) и кредиты банков (21,3%).

И все же, в Томске самой привлекательной для инвестирования является добыча полезных ископаемых.

«Объем инвестиций в добычу полезных ископаемых составил 9,1 млрд рублей или 28,3% от общего объема инвестиций области, в частности в добычу нефти и природного газа направлено 7,0 млрд рублей», - добавляют эксперты.

Помимо этого, средства вкладывают в обрабатывающие производства, транспортировку и хранение, а также в деятельность по операциям с недвижимым имуществом.