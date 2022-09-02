Житель Томской области пожаловался на стоки животных отходов на улице

Фото: сообщество ВКонтакте "Регион-70"

По словам автора поста в сообществе ВКонтакте, летом из-за стока продуктов жизнедеятельности домашнего скота на пересечении улиц Новотрактовая и Октябрьская на улице стоит ужасный запах.

«Думаю все, кто останавливается на светофоре с открытыми окнами, прекрасно знают о чём речь. Ну а владельцам по барабану», — написал неизвестный в группе «Регион-70 | Томск».

В комментариях недовольному пользователю томичи ответили, что никакого запаха не замечают и обвинили автора в недобросовестности. «Бред какой-то, живем на этой улице, никакого запаха нет, живут там замечательные люди, да держат скот. А вот завистью этот пост точно пахнет», — ответила местная жительница.

Ранее «КП-Томск» писала об отравлениях собак в Северске. Специалисты выяснили, чем травят животных догхантеры.