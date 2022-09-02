Томичка пострадала из-за осыпания стеклянного козырка

Фото: телеграм-канал "прокуратура Томской области"

2 сентября около 15:30 в административном здании по адресу площадь Новособорная, 2 произошло осыпание стеклянного козырька входной группы, — сообщает прокуратура Томской области. Инцидент произошел во время ремонта здания.

Пострадавшая — сотрудница организации и собственница помещения, была госпитализирована с травмой головы.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Томска, городская прокуратура установит обстоятельства инцидента и проконтролирует ход судебного процесса.

Также сегодня несколько томичей пострадали из-за сошедшего с рельс трамвая на Комсомольском проспекте.