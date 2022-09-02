Бывшего вице-мэра Томска Подгорного будут судить за мошенничество

Бывшему заммэру грозит шесть лет за преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее бывший заместитель мэра обвинялся в посредничестве при даче взятки.

По информации СК, весной 2020 года он предложил директору коммерческой организации через знакомого передать денежные средства в размере одного миллиона рублей в качестве взятки должностному лицу. Деньги предназначались за обеспечение победы в конкурсе на строительство объектов на территории особой экономической зоны в Томске. Деньги подсудимый получил в декабре 2020 года, но никому их не передал и распорядился средствами по своему усмотрению.

С 29 июля бывший вице-мэр по капитальному строительству находится под арестом. По данным СК, виновным себя подсудимый не признает.

Расследование дела завершилось обвинительным заключением и было направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что региональный СК рассматривает дело о халатности должностных лиц, которые в Томской области предоставили инвалиду непригодное для жизни жилье.