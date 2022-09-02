В школьных столовых Томска пройдут массовые проверки

Родители смогут своими глазами увидеть кухню, на которой готовят обеды детям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый учебный день в департамент образования поступило несколько жалоб на качество школьного питания. «Мы относимся к таким сигналам очень серьезно, поэтому принято решение в самое ближайшее время организовать массовые проверки. В обязательном порядке, кроме специалистов департамента, к этому будут привлечены родители», — прокомментировал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Школьное питание ежедневно проверяет бракеражная комиссия, в которую входят сотрудники образовательных учреждений и представители родительского комитета, — отметил вице-мэр. На официальных сайтах школ размещается информация об организации питания и предлагаемое школьникам меню. Дополнительно к этому, заместитель мэра поручил публиковать в соцсетях и на сайтах фото- и видеоотчеты об организации питания.

Чтобы принять участие в общественном контроле школьной столовой, родителям нужно обратиться к директору учреждения.

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