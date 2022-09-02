В Томской области продолжают искать пенсионера с проблемами с памятью

Фото: отряд "ЛизаАлерт" Томской области

ПСО «ЛизаАлерт» обратилась к жителям Тогура и Колпашево с просьбой помочь в поисках человека. «Тогур, Колпашево, внимание: сбор на поиск! Пропал Петров Василий Илларионович, 79 лет (1943 г.р.)» — говорится в группе отряда ВКонтакте. 29 августа 2022 года пенсионер вышел на прогулку и до сих пор не вернулся, имеет проблемы с памятью. Первое сообщение о его поисках волонтеры разместили 30 августа.

Пропавший был одет в коричневую куртку с меховым воротником, серую кофту и спортивные штаны, черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).