Стали известны подробности аварии в Первомайском районе Томской области

Недалеко от поселка Майское столкнулись Cadillac и «Лада Приора». Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области раскрыла подробности дорожно-транспортного происшествия в Первомайском районе 2 сентября, о котором мы сообщали ранее.

Авария произошла около 12:22 на пятом километре дороги Первомайское — Белый Яр. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не убедился в безопасности маневра при развороте налево и совершил столкновение с попутно двигающимся Cadillac GMT под управлением 41-летней женщины.

В результате ДТП водитель автомобиля отечественной марки был доставлен в медицинское учреждение.