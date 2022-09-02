Мэр Стрежевого Валерий Дениченко объяснил отказ от традиции перерезывания ленточек

Фото: телеграм-канал "Мэр Стрежевого".

Валерий Дениченко, который практически год является мэром города Стрежевого Томской области, опубликовал в своем телеграм-канале информацию, почему он не занимается перерезыванием лент и избегает публичных выступлений.

«В работе каждого политика (мэр тоже в какой-то степени является политиком) немаловажную роль играют представительские функции. Это различные поздравления, вручение наград, разрезание ленточек и прочие подобные мероприятия. Да, я ничем подобным не занимаюсь», — рассказал Дениченко.

Он также пояснил, почему не занимается этой деятельностью. Оказывается, у мэра Стрежевого боязнь публичных выступлений, при которых он начинает заикаться. Он отмечает, что не знает причину этого, поэтому старается минимизировать свое участие в подобной деятельности.

«Не потому, что я не рад чьим-то достижениям или мне безразличны профессиональные праздники и остальные знаменательные даты…За всю свою предшествующую трудовую деятельность я практически никогда не выступал. И это мне никак не мешало делать свою работу», — сообщил Дениченко.

Также он подчеркнул, что остальную работу мэра это ему делать не мешает и попросил стрежевчан с пониманием отнестись к его особенности.

Прошу принять это не как повод для сочувствия, а просто как информацию. Уверен, что в городе и без меня предостаточно людей, которые могут своими речами вселять в жителей энергию и оптимизм», — резюмировал мэр Стрежевого.