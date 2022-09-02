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Общество2 сентября 2022 9:00

В Томске на проспекте Кирова обвалился канализационный люк

Томичи жалуются на этот люк уже с 15 июля
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители жалуются на опасный люк на проспекте Кирова. Горожане писали в администрацию Томска еще 15 июля.

"Вот так оперативно реагирует администрация на открытый люк в центре города, прям на пешеходном переходе. Жалоба была написана еще 15 июля , сегодня 2 сентября люк полностью обвалился, видимо надо что бы туда кто-нибудь провалился, только тогда сделают", - пишет томичка в паблике "Регион-70".

Редакция "КП-Томск" запросила у администрации города информацию по поводу того, когда люк приведут в порядок.