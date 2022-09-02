В Томске на проспекте Кирова обвалился канализационный люк

Фото: "Регион-70"

В Томске местные жители жалуются на опасный люк на проспекте Кирова. Горожане писали в администрацию Томска еще 15 июля.

"Вот так оперативно реагирует администрация на открытый люк в центре города, прям на пешеходном переходе. Жалоба была написана еще 15 июля , сегодня 2 сентября люк полностью обвалился, видимо надо что бы туда кто-нибудь провалился, только тогда сделают", - пишет томичка в паблике "Регион-70".

Редакция "КП-Томск" запросила у администрации города информацию по поводу того, когда люк приведут в порядок.