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Общество2 сентября 2022 8:58

В томских МФЦ начнут оформлять паспорта болельщика

Документ необходим для допуска на матчи РФПЛ
Кирилл Гостев
Fan ID необходим для допуска на матчи РФПЛ

Fan ID необходим для допуска на матчи РФПЛ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном МФЦ «Мои документы» Томской области заработала услуга по оформлению персональной карты болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба областной администрации.

Для оформления карты необходимо предварительно заполнить заявление на портале «Госуслуги» и обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения личности владельца карты. При оформлении карты на ребенка до 14 лет предоставляется свидетельство о рождении.

После подтверждения личности в МФЦ в личном кабинете на «Госуслугах» откроется доступ к QR-коду, который нужно будет предъявить при покупке билетов в дальнейшем. Весь процесс оформления Fan ID занимает несколько минут.

С сезона 2022-2023 карта болельщика необходима для покупки билетов и доступа на матчи Российской футбольной премьер-лиги. Предполагается, что в дальнейшем ее действие будет распространено и на другие спортивные соревнования.

Томский футбольный клуб «Томь» ранее заявил о намерениях возобновить выступления во Второй лиге в сезоне 2023/24. Для посещения матчей низших лиг Fan ID пока оформлять не нужно.