В томских МФЦ начнут оформлять паспорта болельщика

Fan ID необходим для допуска на матчи РФПЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном МФЦ «Мои документы» Томской области заработала услуга по оформлению персональной карты болельщика (Fan ID), сообщает пресс-служба областной администрации.

Для оформления карты необходимо предварительно заполнить заявление на портале «Госуслуги» и обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения личности владельца карты. При оформлении карты на ребенка до 14 лет предоставляется свидетельство о рождении.

После подтверждения личности в МФЦ в личном кабинете на «Госуслугах» откроется доступ к QR-коду, который нужно будет предъявить при покупке билетов в дальнейшем. Весь процесс оформления Fan ID занимает несколько минут.

С сезона 2022-2023 карта болельщика необходима для покупки билетов и доступа на матчи Российской футбольной премьер-лиги. Предполагается, что в дальнейшем ее действие будет распространено и на другие спортивные соревнования.

Томский футбольный клуб «Томь» ранее заявил о намерениях возобновить выступления во Второй лиге в сезоне 2023/24. Для посещения матчей низших лиг Fan ID пока оформлять не нужно.