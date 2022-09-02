За неделю в Томской области зафиксировано 125 случаев присасывания клещей

Из общего числа обращений на Томск приходится 74 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 25 августа по 1 сентября в больницы Томской области после присасывания клещей обратились 125 человек, включая 22 ребенка, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев отмечено в Томске: 74, в том числе 14 детей, далее идут Колпашевский и Парабельский районы.

По статистике Роспотребнадзора, только каждый седьмой томич прививается от клещевого энцефалита. За весь эпидемиологический сезон 2022 года зафиксировано 18825 случаев присасывания клеща, и только 2671 обратившийся был привит. 3652 случая выявлено у детей, 554 из них обладали вакцинной защитой. Ведомство рекомендует не пренебрегать вакцинацией, так как это наиболее эффективный способ защиты от заболевания.

Пострадавшим от укуса клеща необходимо обратиться в круглосуточный пункт экстренной профилактики клещевых инфекций. В г. Томске такие пункты действуют в межвузовской поликлинике на ул. Киевской, 74, в детской больнице №1 по Московскому тракту, 4, а также в поликлинике №4 по адресу ул. Интернационалистов, 2а. Жителям области следует обращаться в приемный покой районных больниц.

С рекомендациями эксперта о том, как уберечься от укусов клещей во время сезона, можно познакомиться на нашем сайте.