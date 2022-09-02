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Здоровье2 сентября 2022 8:29

За неделю в Томской области зафиксировано 125 случаев присасывания клещей

Из общего числа обращений на Томск приходится 74
Кирилл Гостев
Из общего числа обращений на Томск приходится 74

Из общего числа обращений на Томск приходится 74

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 25 августа по 1 сентября в больницы Томской области после присасывания клещей обратились 125 человек, включая 22 ребенка, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Наибольшее число случаев отмечено в Томске: 74, в том числе 14 детей, далее идут Колпашевский и Парабельский районы.

По статистике Роспотребнадзора, только каждый седьмой томич прививается от клещевого энцефалита. За весь эпидемиологический сезон 2022 года зафиксировано 18825 случаев присасывания клеща, и только 2671 обратившийся был привит. 3652 случая выявлено у детей, 554 из них обладали вакцинной защитой. Ведомство рекомендует не пренебрегать вакцинацией, так как это наиболее эффективный способ защиты от заболевания.

Пострадавшим от укуса клеща необходимо обратиться в круглосуточный пункт экстренной профилактики клещевых инфекций. В г. Томске такие пункты действуют в межвузовской поликлинике на ул. Киевской, 74, в детской больнице №1 по Московскому тракту, 4, а также в поликлинике №4 по адресу ул. Интернационалистов, 2а. Жителям области следует обращаться в приемный покой районных больниц.

С рекомендациями эксперта о том, как уберечься от укусов клещей во время сезона, можно познакомиться на нашем сайте.