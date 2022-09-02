Томские студенты смогут попасть в корпуса шести университетов по единой кампусной карте

На базе Большого университета создана общая пропускная система Фото: Ксения Высотина

С 1 сентября для томских студентов заработала единая кампусная карта, сообщила в пятницу пресс-служба ТГУ. Проект единой карты реализуется в рамках расширения сотрудничества томских вузов по созданию Большого университета — единого научно-образовательного пространства.

На данный момент по карте можно пройти в учебные и спортивные комплексы шести из семи томских университетов, входящих в Большой университет Томска: это ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГАСУ и ТГПУ. Полный список корпусов, в которых работает новая система, доступен на сайте Томского государственного университета (всего 23 локации).

Первокурсники имели возможность оформить кампусную карту при получении пропусков. Остальные студенты и сотрудники вузов смогут оформить их позднее.