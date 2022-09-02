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Наука2 сентября 2022 7:55

Томские студенты смогут попасть в корпуса шести университетов по единой кампусной карте

На базе Большого университета создана общая пропускная система
Кирилл Гостев
На базе Большого университета создана общая пропускная система

На базе Большого университета создана общая пропускная система

Фото: Ксения Высотина

С 1 сентября для томских студентов заработала единая кампусная карта, сообщила в пятницу пресс-служба ТГУ. Проект единой карты реализуется в рамках расширения сотрудничества томских вузов по созданию Большого университета — единого научно-образовательного пространства.

На данный момент по карте можно пройти в учебные и спортивные комплексы шести из семи томских университетов, входящих в Большой университет Томска: это ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГАСУ и ТГПУ. Полный список корпусов, в которых работает новая система, доступен на сайте Томского государственного университета (всего 23 локации).

Первокурсники имели возможность оформить кампусную карту при получении пропусков. Остальные студенты и сотрудники вузов смогут оформить их позднее.