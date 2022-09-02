Два центра неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19 открылись в Томске

В новых центрах медработники будут осматривать пациентов, брать тесты на ковид, открывать больничные листы и выдавать лекарственные препараты в случае положительного экспресс-теста на коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске открылись два центра неотложной помощи для пациентов с признаками ОРВИ и COVID-19. Они находятся в городской клинической больнице № 3 (пр. Ленина, 12) и поликлинике № 10 (пр. Мира, 17), сообщает пресс-служба областной администрации.

"В будние дни центры неотложной помощи будут работать с 8 до 20 часов. В субботу центр неотложной помощи поликлиники № 10 работает с 9 до 18 часов, в воскресенье — с 9 до 15 часов; в горбольнице № 3 по субботам с 11 до 17 часов". - говорится в сообщении.

В администрации области рассказали, что в новых центрах медработники будут осматривать пациентов, брать тесты на ковид, открывать больничные листы и выдавать лекарственные препараты в случае положительного экспресс-теста на коронавирус. При необходимости врачи будут направлять на дополнительные исследования, в том числе на компьютерную томографию.

Также добавляется, что записаться на прием к врачам в центр неотложной помощи поликлиники № 10 можно по телефону 909-310, в горбольнице № 3 — по телефону 904-304. Также записаться на прием можно через центр удаленного мониторинга по телефону 777-200.