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Происшествия2 сентября 2022 7:26

Внедорожник столкнулся с «Приорой» в Томской области

Водителя отечественного автомобиля увезли в больницу
Кирилл Гостев
Водителя отечественного автомобиля увезли в больницу. Фото: «Регион-70 Томск»

Водителя отечественного автомобиля увезли в больницу. Фото: «Регион-70 Томск»

На трассе Асино - Первомайское в 110 км от Томска внедорожник Cadillac столкнулся с автомобилем «Лада Приора», сообщает паблик «Регион-70 Томск».

На кадрах с места происшествия видно, что после удара отечественный автомобиль оказался в кювете. Удар внедорожника пришелся на водительскую сторону кузова. По свидетельствам очевидцев, водителя «Лады» увезли на карете скорой помощи.

Управление МВД России по Томской области заявило «КП-Томск», что ведомство уточняет информацию об аварии.

Еще одна авария произошла 2 сентября на проспекте Нахимова, где столкнулись Toyota и «Лада».