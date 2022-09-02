Пострадавшая школьница от перцового баллончика получила необходимую помощь от медиков

В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков.
Фото: Ксения Высотина
В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков. Школьница отправлена на амбулаторное лечение, сообщили в облздраве журналисту "КП-Томск".
Напомним, что 1 сентября, в лицо 12-летней девочки неизвестный брызнул перцовым баллончиком. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу поздно вечером.
"Пострадавшей девочке оказана необходимая медицинская помощь, проведены обследования, по итогам которых пациентка направлена на амбулаторное лечение", - сообщили в облздраве.
Отметим, что полиция продолжает искать очевидцев произошедшего.