Пострадавшая школьница от перцового баллончика получила необходимую помощь от медиков

В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков. Фото: Ксения Высотина

В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков. Школьница отправлена на амбулаторное лечение, сообщили в облздраве журналисту "КП-Томск".

Напомним, что 1 сентября, в лицо 12-летней девочки неизвестный брызнул перцовым баллончиком. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу поздно вечером.

"Пострадавшей девочке оказана необходимая медицинская помощь, проведены обследования, по итогам которых пациентка направлена на амбулаторное лечение", - сообщили в облздраве.

Отметим, что полиция продолжает искать очевидцев произошедшего.