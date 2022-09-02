Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2022 7:14

Пострадавшая школьница от перцового баллончика получила необходимую помощь от медиков

Девочка отправлена на амбулаторное лечение
Ксения Высотина
В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков.

В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков.

Фото: Ксения Высотина

В Томске 12-летняя девочка, которая пострадала от перцового баллончика, получила всю необходимую помощь от медиков. Школьница отправлена на амбулаторное лечение, сообщили в облздраве журналисту "КП-Томск".

Напомним, что 1 сентября, в лицо 12-летней девочки неизвестный брызнул перцовым баллончиком. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу поздно вечером.

"Пострадавшей девочке оказана необходимая медицинская помощь, проведены обследования, по итогам которых пациентка направлена на амбулаторное лечение", - сообщили в облздраве.

Отметим, что полиция продолжает искать очевидцев произошедшего.