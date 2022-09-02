Школа в селе Кожевниково Томской области стоит 57 лет без капитального ремонта

Школа в селе Кожевниково Томской области была построена 57 лет назад, капитальный ремонт здания ни разу не проводился, только был сделан в спортзале. Врио губернатора Томской области побывал в учебном заведении и отметил, что школа не соответствует никаким нормам, здесь не хватает классов и других помещений, коммуникации необходимо менять, которые также были оборудованы вместе с постройкой здания и нуждаются в ремонте.

«Школа стоит в очереди на капремонт, но уже сейчас общее состояние здания вызывает вопросы. Когда высыпается раствор между кирпичей, один ремонт проблем не исправит», — рассказал Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что будут просчитаны два варианта решения вопроса — проведение капремонта и строительство нового здания.

Томской области выделили 2 миллиарда рублей на ремонт 23 школ.