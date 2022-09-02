В Томске 1 сентября в школьницу брызнули перцовым баллончиком

В Томске в четверг, 1 сентября, в лицо12-летней девочки неизвестный брызнул перцовым баллончиком. Фото: Ксения Высотина

В Томске в четверг, 1 сентября, в лицо 12-летней девочки неизвестный брызнул перцовым баллончиком. Несовершеннолетняя была доставлена в больницу поздно вечером, сообщил журналисту "КП-Томск" представитель пресс-службы областного УМВД.

"Вчера около 21.49 в дежурную часть УМВД России по Октябрьскому району города Томска поступило сообщение от работника медучреждения о том, что в приемное отделение доставлена 12-летняя девочка", - рассказали в полиции.

Также уточняется, что по предварительным данным, девочка получила отравление из газового баллончика в районе дома на улице Сергея Лазо, 10.

На данный момент полиция разыскивает очевидцев произошедшего. Журналист "КП-Томск", в свою очередь, запросил у облздрава информацию по поводу состояния школьницы.