В Зырянском районе Томской области мужчина незаконно срубил 27 деревьев

В Томской области в Зырянском районе 33-летний местный житель незаконно срубил 27 деревьев. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томской области в Зырянском районе 33-летний местный житель незаконно срубил 27 деревьев. Сумма ущерба, причиненного государственному лесному фонду, составила около 190 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В ходе осмотра места происшествия участковый уполномоченный полиции провел обход близ лежащих населенных пунктов, в результате чего установил жителя села Зырянское, 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что мужчина, находясь в лесном массиве в районе п. Прушинский Зырянского района, совершил незаконную рубку 12 деревьев породы береза, объемом более 15 куб. метров и 16 деревьев породы осина, объемом более 23 куб. метров.

На томича завели уголовное дело.

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