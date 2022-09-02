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Общество2 сентября 2022 5:27

Томичей приглашают 3 сентября посетить «Семейный фестиваль» в Горсаду

Праздник продлится с 13:00 до 18:00
Источник:kp.ru
Фото: "Семейная афиша".

Фото: "Семейная афиша".

На главной сцене Городского сада в субботу, 3 сентября, пройдет «Семейный фестиваль».

В рамках мероприятия паблик «Семейная афиша» отпразднует свое семилетие, также во время фестиваля состоится презентация глянцевого журнала «АиФ Сити» спецвыпуск «Скоро в школу».

Главный редактор журнала «АиФ Сити» Дарья Зелинская представит вашему вниманию новое издание медиахолдинга «СибфмГрупп Томск» – глянцевый журнал «АиФ Сити» спецвыпуск «Скоро в школу».

Также во время праздника будет организована зрелищная концертная программа и работа развлекательных и познавательных площадок с мастер-классами, ростовыми куклами, фотозонами и фудкортом. Гости с детьми смогут пройти настоящий квест кругосветку. Самых активных томичей ждут подарки.

Закроет праздник танцевальный флешмоб на новый гимн «Семейной афиши».

Фото: "Семейная афиша".

Фото: "Семейная афиша".