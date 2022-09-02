В Томске начнет холодать с 17 сентября

Во второй половине сентября столбик термометра не поднимется выше 15 градусов тепла Фото: Василий Вахрин

Температура воздуха в Томске в сентябре 2022 года в среднем составит около 13 градусов тепла по информации сайта GISMETEO. По данным прошлых лет средняя температура воздуха в Томске составляет +14 градусов.

Холодать в городе начнет с 17 сентября — после этой даты температура не поднимется выше +15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что столбик термометра достигнет отметки 20 градусов выше нуля только в один день — 15 сентября. Ожидается, что солнечных дней в предстоящем месяце будет 4, дней с осадками — 8, пасмурных дней — 12.

К последним дням месяца температура опустится до 5 градусов тепла.