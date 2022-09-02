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Общество2 сентября 2022 5:09

В Томске начнет холодать с 17 сентября

Во второй половине сентября столбик термометра не поднимется выше 15 градусов тепла
Кирилл Гостев
Во второй половине сентября столбик термометра не поднимется выше 15 градусов тепла

Во второй половине сентября столбик термометра не поднимется выше 15 градусов тепла

Фото: Василий Вахрин

Температура воздуха в Томске в сентябре 2022 года в среднем составит около 13 градусов тепла по информации сайта GISMETEO. По данным прошлых лет средняя температура воздуха в Томске составляет +14 градусов.

Холодать в городе начнет с 17 сентября — после этой даты температура не поднимется выше +15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что столбик термометра достигнет отметки 20 градусов выше нуля только в один день — 15 сентября. Ожидается, что солнечных дней в предстоящем месяце будет 4, дней с осадками — 8, пасмурных дней — 12.

К последним дням месяца температура опустится до 5 градусов тепла.