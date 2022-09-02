Томичка потеряла более 40 тысяч рублей после заказа двигателя в интернете. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дежурную часть полиции Октябрьского района поступило сообщение от томички о потере более 40 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

По данным пресс-службы УМВД, женщина решила купить автомобильный двигатель на сайте бесплатных объявлений, нашла подходящий вариант. Томичка связалась с продавцом и перевела ему 43 тысячи рублей. Однако покупку так и не получила, а продавец перестал выходить на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, трое жителей Томской области перевели мошенникам почти 5 миллионов рублей.