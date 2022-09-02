За 7 месяцев 2022 года из Томской области были депортированы 35 мигрантов

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Из Томска за 7 месяцев 2022 года были депортированы 35 мигрантов. С начала года количество мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории Томска и Томской области увеличилось на 28,1%, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"С начала 2022 года количество мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории г. Томска и Томской области увеличилось на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что иностранные граждане и лица без гражданства, осуществляют трудовую деятельность на территории Томской области по следующим основным направлениям: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (2337 иностранных граждан и лиц без гражданства); сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2009 иностранных граждан и лиц без гражданства); обрабатывающие производства (1452 иностранных граждан и лиц без гражданства); строительство (833 иностранных граждан и лиц без гражданства).

Таким образом, по итогам 7 месяцев 2022 года принято 48 решений о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства (исполнено – 35).