В Томске во дворах Кировского района начали делать ремонт

Подрядчик выполняет работы, управляющая организация предоставляет документы в администрацию и получает субсидию на возмещение затрат. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировском районе стартовал ремонт дворовых территорий. Рабочие уложат в проезде новый асфальт, сделают экопарковки и тротуар вдоль дома, обустроят контейнерную площадку, сообщат администрация Томска.

"Двор объединяет несколько домов - здесь в общей сложности находится более 500 квартир и зарегистрировано порядка 1100 человек. Заказчиками работ по благоустройству являются сами собственники, посредством управляющей компании", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что подрядчик выполняет работы, управляющая организация предоставляет документы в администрацию и получает субсидию на возмещение затрат.

Также добавляется, что в Томске уже идет плановый ремонт придомовых территорий. Работы ведутся во дворах по пр. Кирова, 61 и ул. Беринга, 6, закончены - по ул. Ф. Лыткина 4 и 6, ул. Сибирской, 102/4 и 102/8.

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