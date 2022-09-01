Почти 20 тысяч жителей Томской области будут выбирать губернатора дистанционно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Томской области подали 18 078 заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора Томской области, — сообщает областной избирком. Также больше тысячи томичей подали заявление на для голосования по месту нахождения.

Заявления принимаются до 6 сентября включительно. Подать их можно тремя способами: через Госуслуги, обращение в территориальную избирательную комиссию или МФЦ и через участковую избирательную комиссию.

Напомним, выборы губернатора пройдут 10 и 11 сентября. Впервые их проведут с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ): томичи смогут проголосовать онлайн через компьютер или смартфон.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата: действующий врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия»), депутат городской думы Андрей Петров (КПРФ), директор юридической фирмы Виктор Гринев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат областной думы Галина Немцева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Всего в этом году в Томской области пройдет 130 выборов. Подробнее о дне голосования в 2022 году читайте в нашем материале.