Отряд «ЛизаАлерт» напомнил томичам о правилах безопасности школьников

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

С началом учебного года на улицах города появляется все больше детей, которые зачастую идут до образовательного учреждения и обратно домой сами. Чтобы лишний раз не беспокоиться за своего ребенка, поисково-спасательный отряд напоминает о правилах, которые стоит соблюдать самим и о которых нужно поговорить со своими детьми.

1. Ребенок должен иметь при себе заряженный телефон. Он нужен не для игр на переменах, в первую очередь, это — средство связи. У детей, когда они вне дома, должна быть возможность дозвониться родителям.

2. С ребенком нужно выучить наизусть телефон родителя. Можно записать номер на силиконовый браслет, в адресник, кулончик или просто написать на бумажке и вложить ее в карман ребенка.

3. Напомните детям, что никогда и никуда нельзя уходить с незнакомыми людьми, даже если человек просит о помощи или что-то обещает. Самим обращаться за помощью можно только к проверенным людям: сотрудникам полиции, магазинов, аптек или банков, если такие имеются поблизости. В крайнем случае можно подойти ко взрослому с ребенком.

4. Постройте вместе со школьником безопасный путь: на нем не должно быть темных участков, гаражей, строек, заброшенных зданий и прочих опасных объектов. Приучите ребенка ходить этим маршрутом: отводите его этой дорогой и не сходите, если опаздываете. Дети повторяют за взрослыми, поэтому, если школьник будет опаздывать, то точно также отклонится от своего маршрута.

5. Попросите ребенка отзваниваться вам и сообщать о своих перемещениях. Объясните, что это не контроль, а забота о его безопасности. Заведите дома правило делать также с другими членами семьи, чтобы подать пример.

Если ребенок задержался на прогулке дольше допустимого времени, не пришел в школу или пропал из виду — обращайтесь в полицию по номеру 112 и поисковый отряд "ЛизаАлерт" по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

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