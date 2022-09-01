В кампусе ТПУ открылась площадка для занятий воркаутом

Фото: news.tpu.ru

Спортивная площадка находится напротив общежития ТПУ по адресу ул. Вершинина, 31, в котором живет более 6 тыс. студентов. Открытие приурочили к началу учебного года.

На 100 квадратных метрах уложили травмобезопасное покрытие и разместили спортивное снаряжение: разновысокие перекладины, рукоход, шведскую стенку, скамьи для пресса, а также брусья разной высоты. Пользоваться спортивным снаряжением смогут не только студенты и сотрудники университета, но и горожане.

По словам руководителя дирекции корпоративного развития и проректора по молодежной политике и воспитательной работе ТПУ Марии Моисеенко, Томский политех старается сделать спорт доступным для всех. «Только этим летом мы открыли площадки для пляжного волейбола, провели окружные соревнования по боксу, стали соорганизаторами всероссийской велогонки и марафона. Все это без преувеличения делает ТПУ самым спортивным вузом региона. Для нас это не просто слова, а результат большой работы студентов и сотрудников вуза», — говорит проректор.

4 сентября студенты и сотрудники ТПУ пройдут по улицам с воскресным шествием. Из-за этого будет изменено движение общественного транспорта и перекрыты некоторые улицы.

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