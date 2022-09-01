Томские власти изменят условия контрактов для перевозчиков на двух маршрутах Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Томска планируют смягчить некоторые условия контракта, которые связаны с использованием низкопольного транспорта, после чего вновь объявить аукционы по данным маршрутам.

Администрация города дважды объявляла аукционы на определение перевозчиков, но все они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Сейчас проекты контрактов проходят необходимую по законодательству процедуру согласования. После осуществления всех правовых актов аукционы по 22 и 25/52 маршрутам объявят вновь.

Предыдущий перевозчик расторг контракт с городскими властями в июне 2021 года по разным причинам, в том числе из-за неоплаты услуг по перевозке пассажиров по ЕСПБ.

Тем временем, в Томске из-за столкновения с автомобилем остановлены три трамвайных маршрута. Также сентября в городе будет изменено движение по некоторым улицам из-за шествия сотрудников и студентов Томского политеха.