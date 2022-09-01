В Томске на выходных пройдет фестиваль уличного кино

Фото: сообщество "Я из Томска"

Кинофестиваль пройдет 3 и 4 сентября на Набережной Ушайки. Начало показов с 17:30, вход свободный. Эксперты фестиваля отобрали 70 лучших фильмов из 1000 заявленных.

Фестиваль уличного кино — самый масштабный просмотр кинофильмов под открытым небом. В Томске он проводится в четвертый раз.

Гости фестиваля смогут увидеть режиссерский дебют Александра Петрова, фильмы с участием Аглаи Тарасовой, Ивана Янковского, Екатерины Шпицы, Владимира Вдовиченкова и другими известными русскими актерами. В основной программе фестиваля зрителей ждут короткометражки от режиссеров-любителей и профессионалов жанра.

После просмотра зрители определят лучший фильм фестиваля, проголосовав за кандидата с помощью света фонарика. Люксометр замерит уровень света и определит самый яркий вариант — тот, за который проголосует большинство. Победитель фестиваля получит в качестве приза денежный грант суммой 1,5 млн рублей.

Возрастная категория: 16+