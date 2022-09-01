Около 20 улиц Томска 2 сентября останутся без электричества

Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Томске в пятницу, 2 сентября, около 20 улиц останутся без электричества. "Горсети" будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.
Уточняется, что света не будет с 9.00 до 12.00 по адресам:
ул. Говорова 50;
ул. Ивана Черных 103;
ул. Мичурина 16 стр.7;
пер. Пушкина 5,6,6-а;
ул. Дальне-Ключевская 113;
ул. Пушкина 21-а,21-б,21-в,23,25-а,25-б,25-в,27,28;
ул. Яковлева 2,2-б,2/1.
С 9.00 до 15.00:
Карла Ильмера ул 1.
С 9.00 до 16.30:
ул. Интернационалистов 27,37;
ул. Мюнниха Ференца 14/1,22,26-38,36/1,38/2,40/1,42,42-а,42/1,46;
ул. Красноармейская 148,152;
ул. Предвокзальная 49-51;
пос. Геологов.
С 9.00 до 17.00:
пер. Пришвина 3,10-12;
ул. Пришвина 2,3-5,3/1,6,14-32,уч.30-а;
ул. Венгерская 1-В,1-а,2-14,3-а,6 стр. 2,7,7/2,7/4,9-а,13,13/1,уч.3,уч.9;
ул. Кутузова 1-а,2-4,2-а,2-б,2-ж,2/1,2/2,2/4,4-а,8,8-г,9,11,11-в.
С 9.00 до 16.00:
ул. Смирнова 48 Г;
ул. Вершинина;
ул. Студгородок 1-3,2,9.