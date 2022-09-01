Около 20 улиц Томска 2 сентября останутся без электричества

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске в пятницу, 2 сентября, около 20 улиц останутся без электричества. "Горсети" будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

Уточняется, что света не будет с 9.00 до 12.00 по адресам:

ул. Говорова 50;

ул. Ивана Черных 103;

ул. Мичурина 16 стр.7;

пер. Пушкина 5,6,6-а;

ул. Дальне-Ключевская 113;

ул. Пушкина 21-а,21-б,21-в,23,25-а,25-б,25-в,27,28;

ул. Яковлева 2,2-б,2/1.

С 9.00 до 15.00:

Карла Ильмера ул 1.

С 9.00 до 16.30:

ул. Интернационалистов 27,37;

ул. Мюнниха Ференца 14/1,22,26-38,36/1,38/2,40/1,42,42-а,42/1,46;

ул. Красноармейская 148,152;

ул. Предвокзальная 49-51;

пос. Геологов.

С 9.00 до 17.00:

пер. Пришвина 3,10-12;

ул. Пришвина 2,3-5,3/1,6,14-32,уч.30-а;

ул. Венгерская 1-В,1-а,2-14,3-а,6 стр. 2,7,7/2,7/4,9-а,13,13/1,уч.3,уч.9;

ул. Кутузова 1-а,2-4,2-а,2-б,2-ж,2/1,2/2,2/4,4-а,8,8-г,9,11,11-в.

С 9.00 до 16.00:

ул. Смирнова 48 Г;

ул. Вершинина;

ул. Студгородок 1-3,2,9.