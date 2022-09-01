Век живи — век учись: 35% жителей Томска готовы учиться всю жизнь

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более трети (35%) жителей Томска являются сторонниками непрерывного обучения, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни. В среднем по стране этот показатель составляет 30%. Больше всего тех, кто готов учиться на протяжении всей жизни, оказалось среди респондентов до 30 лет. Осваивать новые знания и навыки томичи готовы ради карьерного роста и повышения дохода. При этом сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей.

Свыше половины (51%) томичей считают одно высшее образование достаточным для жизни. Свыше трети (35%) полагают, что на протяжении карьеры необходимо постоянно проходить переподготовку и повышать квалификацию. Больше всего сторонников непрерывного образования оказалось среди россиян до 30 лет (39%), а также жителей Липецка (42%), Уфы и Хабаровска (по 41% соответственно).

Получение второго высшего образования считают необходимым 5,3% опрошенных томичей, учёной степени доктора наук — 4,7%, а кандидатской степени — 4%. Среди россиян до 30 лет эти показатели чуть выше: 8,7% ориентированы на получение второго высшего, 6,9% — докторской степени. В поддержку получения второго высшего образования активнее других высказывались жители Санкт-Петербурга и Самары (по 9%), кандидатской и докторской степеней — Махачкалы (7,6% и 10,2% соответственно).

В 89% случаев получать образование жителей Томска мотивируют стремление к высокому доходу и быстрому карьерному росту. Вторыми по популярности стали интересная работа и сохранение востребованности на рынке труда — по 5%. Получить образование ради того, чтобы быть полезным обществу согласились 1% томичей.

Сумму вложений в непрерывное образование россияне оценили в среднем в 1,8 млн рублей. На годовой курс обучения в вузе респонденты готовы потратить не более 175 тыс. рублей, а на повышение квалификации — до 35 тыс. рублей. При этом каждый десятый (10%) регулярно или время от времени делает сбережения на оплату собственного или детского образования.

Игорь Кобзарь, и. о. руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В век высоких скоростей приходится на лету осваивать новые компетенции, чтобы расти по карьерной лестнице и оставаться востребованным на рынке труда. Здорово, что наша молодёжь — россияне до 30 лет — лидирует не только по доле сторонников непрерывного образования (39%), но и по доле тех, кто копит на эту цель (15%). Формировать сбережения на различные цели, в том числе оплату обучения, можно, например, с помощью программы накопительного страхования жизни (НСЖ) "Билет в будущее". Копить с "билетом" можно комфортными суммами — от 2 тыс. рублей в месяц. В любом отделении Сбера эту программу теперь можно оформить с защитой от потери работы или возможностью возмещения медицинских расходов».

Варвара Игнатович, заместитель управляющего Томским отделением ПАО Сбербанк:

«Наше исследование показало, что 11% томичей старается заранее копить на образование. Чтобы избежать необдуманных трат и накопить необходимую сумму вовремя, удобно воспользоваться накопительным страхованием жизни (НСЖ). В частности, программа "Билет в будущее" — формирует необходимые накопления и обеспечивает страховой защитой и взрослого, и ребёнка. Например, жители Томска 2022 году в среднем хотят накопить с помощью НСЖ порядка 1 млн рублей. Оформить программу НСЖ можно в любом отделении Сбера и в мобильном приложении СберБанк Онлайн».

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахование жизни) — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2021 год составил 155,7 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2021 года — 643,177 млрд рублей, страховые резервы — 548,623 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.