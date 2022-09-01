"Пора копать": томский агроном рассказал о правильном хранении картофеля

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Жители Томской области уже готовятся к тому, чтобы начать копать картофель. В связи с этим томский агроном Михаил Шлык рассказал изданию "АиФ-Томск", как правильно собирать и хранить долгожданный урожай.

"Слишком поздняя уборка картофеля может спровоцировать возникновение болезней и повреждение клубней вредителями. Среднее время вегетации картофеля 90 – 120 дней. Так что картофель посаженный в начале июне уже должен был дозреть и самое время приступать к его уборке. В теплую осень с дождями неубранный вовремя картофель может начать вторичный рост. Заморозки больше недели негативно влияют на сохранность урожая", – советует Михаил Шлык.

Агроном отмечает, что основной признак, который говорит о том, что картофель можно выкапывать – засыхание и полегание картофельной ботвы.

Для того, чтобы начать копать картофель, томичам советуют дождаться теплую и сухую погоду. После сбора урожая нужно хорошо просушить картофель на солнце не более 2 часов и провести сортировку. Дачникам необходимо выбросить все больные — гнилые, обрезанные лопатой или проколотые вилами — корнеплоды, здоровые клубни отложить на хранение. Также нужно отделить те картофелины, которые пойдут на семена.

«После уборки картошку просушивают в сухом прохладном помещении или на улице, на свежем воздухе в сухую погоду, при температуре 15-17°С. В течение недели на картофеле обсохнет и осыплется земля, и станут заметны повреждения от болезней, проволочника или порезы от лопаты. Ни в коем случае не сушите картофель на солнце или в тепле – клубни готовы к новому росту сразу, как только их выкопали, в тепле они зеленеют и появляются ростки», – рассказал Михаил Шлык.

Также специалист добавляет, что мыть картошку после уборки не нужно, так как при мытье можно передать патогены и болезни, которые находятся на клубнях, и заразить весь урожай.